POL-PDWO: Automatenaufbrecher festgenommen

Worms (ots) - Ort: Worms, Petersstraße Zeit: 24.12.2016, zwischen Mitternacht und 03.15 Uhr Bereits gegen Mitternacht hörten aufmerksame Zeugen nicht erklärbare Geräusche von der Petersstraße her. Gegen 03.00 Uhr gingen sie der Sache auf den Grund und beobachteten 2 Männer, welche ganz offensichtlich seit geraumer Zeit dabei waren, einen Zigarettenautomaten aufzustemmen. Die Polizei konnte so die beiden in Worms wohnenden 23- und 44-jährigen Täter festnehmen. Beide sind bereits in der Vergangenheit mehrfach in Erscheinung getreten und waren alkoholisiert. (1,0 und 1,5 Promille) Der Zigarettenautomat wurde erheblich beschädigt, allerdings hielt er dem Angriff stand.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell