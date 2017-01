POL-PPTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

B257 zwischen Kelberg-Zermüllen und Müllenbach (ots) - Ein 19- jähriger Pkw- Fahrzeugführer aus der VG Kelberg befuhr am Sonntag, 29.01.17, gegen 06.20 Uhr, mit seinem Pkw die B 257 in Richtung Kelberg. Vermutlich aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,63 o/oo. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

