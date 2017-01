POL-PPTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Idar-Oberstein, Am Rilchenberg (ots) - Am Sonntag, 22.01.2017, gegen 02:30 Uhr, fiel einer Streife der PI Idar-Oberstein im Stadtgebiet ein PKW auf, welcher augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Aus diesem Grund sollte der PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 18-jährige Fahrer des PKW missachtete die Anhaltesignale der Polizeibeamten und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Schließlich kollidierte er im Bereich der Straße "Am Rilchenberg" mit einer Leitplanke und beschädigte hierbei seinen PKW. Anschließend versuchte er sich weiter durch Flucht mit dem PKW einer Verkehrskontrolle zu entziehen, konnte aber wenig später von den Polizeibeamten gestoppt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 18-jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde entnommen. Am PKW sowie an der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro.

