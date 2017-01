POL-PPTR: Informationsveranstaltung Einbruchschutz

Morbach (ots) - Dirk Hartenberger, Einbruchschutzberater des Polizeipräsidiums Trier, wird am morgigen 17. Januar ab 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und der Polizeiinspektion Morbach zum Thema Einbruchschutz referieren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich in den Räumen der Gemeindeverwaltung in der Bahnhofstraße 19 in Morbach Tipps und Ratschläge zur Verbesserung der eigenen Sicherheit abzuholen.

Neben der technischen Sicherung werden auch sicherheitsfördernde Verhaltensweisen thematisiert. Je länger ein Einbrecher braucht, um eine technische Einbruchsicherung zu überwinden, desto höher ist sein Entdeckungsrisiko und die Chance, dass er sein Vorhaben aufgibt.

Und: Je aufmerksamer die Bewohner und die Nachbarschaft sind, desto unwohler fühlen sich ein "Tunichtgut"!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie unter www.einbruchschutz-rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell