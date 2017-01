POL-PPTR: Auto brennt

Trier (ots) - In der Blücherstraße im Trierer Westen meldete am frühen Montagmorgen, 16. Februar, eine Zeugin einen brennenden Pkw bei der Feuerwehr. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2.50 Uhr rief die Zeugin die Feuerwehr an, nachdem sie den brennenden Pkw in der Blücherstraße in Trier festgestellt hatte. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, bei dem der komplette Innenraum ausgebrannt war. Der Sachschaden dürfte bei etwa 1500 Euro liegen. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Pkw bereits seit mehreren Wochen nicht mehr bewegt worden war. Hinweise auf einen technischen Defekt liegen nicht vor. Die Polizei prüft darum auch in Richtung Brandstiftung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden - Telefon: 0651/9779-2211 bzw. -2290 bzw. -0.

