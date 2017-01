POL-PPTR: Leichtverletzt nach Unfall mit Lkw

Morbach (ots) - Am Morgen des 16.01.2017, gegen 08.53 Uhr befuhr der Fahrer eines poln. Sattelzuges die Bundesstraße 269 aus Richtung Birkenfeld in Richtung Morbach.

Auf der Gefällstrecke vor der Einmündung Morbach brach der mit Getränken beladene Auflieger des Sattelzuges in einer Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn infolge einer den Straßen- und Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte in der Böschung mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden war der Pkw Fahrer nach rechts in den Straßengraben ausgewichen war.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde das Dach des Pkw durch den Auflieger komplett abgerissen. Der 62 - jährige Fahrer des Pkw konnte sein Fahrzeug leicht verletzt verlassen.

An dem Pkw entstand Totalschaden ( 10.000 Euro) , an dem Auflieger mittlerer Sachschaden (2000 Euro).

Die Feuerwehr Morbach, das DRK und die Straßenmeisterei Thalfang waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell