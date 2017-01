POL-PPTR: Geparkter Pkw beschädigt-Zeugen gesucht

Trier-Ehrang (ots) - Ein geparkter schwarzer Seat Ibiza wurde in der Zeit von Freitag, 06.01.2017 bis Donnerstag, 12.01.2017 in der Gotenstraße 28, Trier-Ehrang, an der Fahrertür beschädigt. Ein unbekannter Fzg.-Führer schlug vermutlich beim Ein-oder Aussteigen mit der Tür seines Pkw gegen die Fahrertür des geparkten Pkw.

Die Halterin bemerkte den Schaden erst am heutigen Tag und erstattete Anzeige.

Hinweise bitte an die PI Schweich, Tel. 06502/91570 oder per e-mail an pischweich.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell