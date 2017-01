POL-PPTR: Beratung zum Einbruchschutz

Thalfang am Erbeskopf (ots) -

Dirk Hartenberger, Einbruchschutzberater des Polizeipräsidiums Trier, wird heute Abend ab 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf zum Thema Einbruchschutz referieren. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich in den Räumen der VG, Saarstraße 7, in Thalfang Tipps und Ratschläge zur Verbesserung der eigenen Sicherheit abzuholen. Neben der technischen Sicherung werden auch sicherheitsfördernde Verhaltensweisen thematisiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie unter www.einbruchschutz-rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell