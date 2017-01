POL-PPTR: Zwei Männer nach mutmaßlichem Schuß mit Gaspistole auf ein fahrendes Auto festgenommen

Trier (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend, 6. Januar, zwei 22 und 24 Jahre alte Männer festgenommen. Sie sollen mit einer Gaspistole auf der Konrad-Adenauer-Brücke auf ein fahrendes Autor geschossen haben.

Am 07.01.16, gegen 18:45 Uhr, fuhr ein junges Pärchen mit ihrem PKW auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Saarstraße. Das Pärchen nutzte den linken von zwei möglichen Fahrstreifen in gleicher Richtung. In der Mitte der Konrad-Adenauer-Brücke fuhr zunächst ein silberner PKW mit französischem Kennzeichen parallel mit geöffneter Seitenscheibe auf der rechten Fahrspur. Das Pärchen sah, wie der Beifahrer sich über den Fahrer beugte und in der Hand einen waffenähnlichen Gegenstand hielt. Diesen Gegenstand richtete er auf das Pärchen und anschließend gab es eine lauten Knall analog einer Schussabgabe, so die Zeugen. Das Fahrzeug flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Durch die Polizei wurden alle Ausfallstraßen kontrolliert. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug in der Luxemburger Straße abgestellt ohne Insassen festgestellt werden. Nachdem die Fahrzeuginsassen zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, wurden diese durch die Polizei festgenommen und zur Polizeiinspektion Trier verbracht. Durch die Festnahme war die Luxemburger Straße kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bei der Durchsuchung wurde im PKW eine geladene Gaspistole aufgefunden. Gegen beide Personen wurden mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung, Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetzt eingeleitet. Weiterhin wurde dem PKW-Fahrer die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Die zwei Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei beiden Personen eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht Zeugen in Bezug auf den oben geschilderten Sachverhalt bzw. zu gleichgelagerten Sachverhalten in dem ein silbernes Fahrzeug mit französischem Kennzeichen aufgefallen ist.

