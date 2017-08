POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Auffahrunfall in der Heinigstraße

Ludwigshafen (ots) - Am 08.08.2017 gegen 15.00 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Auto auf der Heinigstraße in Richtung Dammstraße. Als er an der Einmündung Heinigstraße / Dammstraße nach links in die Dammstraße einbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt halten. Der 45-jährige Autofahrer hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 53-Jährigen auf. Die Beifahrerin des 53-Jährigen verletzte sich. An den Autos entstand Sachschaden.

