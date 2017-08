POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 21-Jähriger verstößt gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz und beleidigt Beamten

Ludwigshafen (ots) - Am 08.08.2017 gegen 12.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte drei Männer ( 21, 24 und 55 Jahre) auf dem Treppenaufgang zur Pylonbrücke, links neben dem Haupteingang zum Hauptbahnhof, nachdem sie unterhalb der Wendeltreppe starken Cannabisgeruch wahrgenommen hatten. Da der 21-Jährige einen Joint in der Hand hielt, forderten die Polizeibeamten ihn mehrmals auf, diesen auf den Boden zu legen. Den Aufforderungen kam dieser jedoch nicht nach, sondern er warf stattdessen den Joint nach einiger Zeit über das Geländer die Treppe hinunter. Als die Beamten ihn daraufhin aus Eigensicherungsgründen fesselten, um ihn mit zur Dienststelle zu nehmen, rastete er aus und beleidigte die Beamten übelst. In seinem Rucksack fanden sie ein Springmesser, welches beschlagnahmt wurde. Erst nach Hinzuziehung des Anwaltes beruhigte sich der 21-Jährige wieder und wurde von der Dienststelle entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Anzeige wegen Beleidigung von Polizeibeamten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell