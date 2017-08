POL-PPRP: Körperverletzung Fischerfest

Ludwigshafen (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache entstand am Montagabend (7.8.2017) ein Schlägerei zwischen einem 41- und 27-Jährigen. Beide Männer befanden sich um 22.15 Uhr auf dem Fischerfest am Saumgartenweg und gerieten vermutlich in einen Streit. Es entstand eine Rangelei. Hierbei schlugen sich beide Kontrahenten. Als die Polizei erschien, wollten sie sich nicht mehr zur Sache äußern. Außerdem machten sie keine Verletzungen geltend. Beiden Männer wurden Platzverweise ausgesprochen. Beide mussten das Fest verlassen. Anzeigen wegen Körperverletzungen wurden dennoch erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell