POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Kinderwagen gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 06.08.2017 zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr stahlen unbekannte Täter einen blauen Kinderwagen, der im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Pranckhstraße abgestellt war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

