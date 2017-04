POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Roller und Mofa gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 07.02.2017 gegen 19.00 Uhr und dem 08.02.2017 gegen 07.30 Uhr stahlen unbekannte Täter einen Kraftfahrzeug Roller, der in der Adlerstraße geparkt war.

In der Zeit zwischen dem 07.02.2017 gegen 00.00 Uhr und dem 08.02.2017 gegen 11.00 Uhr stahlen unbekannte Täter ein Mofa, das in einem Innenhof eines Anwesens in der Hauptstraße geparkt war.

Sachdienliche Angaben bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

