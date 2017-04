POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Radfahrer gestürzt

Ludwigshafen (ots) - Am 08.02.2017 gegen 15.35 Uhr wollte ein 22-Jähriger mit dem Auto von der Bruchwiesenstraße links auf den Schänzeldamm abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-jähriger Radfahrer auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Tankstelle und überquerte hierbei die Einmündung zum Schänzeldamm. Der Autofahrer sah den Radfahrer zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Auch der Radfahrer leitete ein Brems- und Ausweichmanöver ein, in dessen Verlauf er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Zu einer Berührung des Autos kam es nicht. Der 28-Jährige verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell