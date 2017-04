POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Cafe-Bar

Ludwigshafen (ots) - Am 08.02.2017 in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 10.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Cafe-Bar in der Mundenheimer Straße ein, indem sie den Schließzylinder am Haupteingang heraus bohrten. In den Räumlichkeiten wurden drei Geldspielautomaten zum Teil aufgebrochen und zum Teil aufmontiert. Die Täter stahlen mehrere tausend Euro. Zudem entstand an den Automaten und an der Tür ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

