POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Pkw-Aufbrüche

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (01.02.17) auf Donnerstag (02.02.17) kam es zu insgesamt drei Pkw-Aufbrüchen im Stadtgebiet Ludwigshafen. Im Bereich An der Mittagsweide schlug ein Unbekannter, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 6.25 Uhr, die Fensterscheibe eines schwarzen Mercedes ein und stahl einen Laptop, der sichtbar im Fahrzeug lag. In einem nahezu identischen Tatzeitraum wurde ein grauer VW Golf in der Wiener Straße aufgebrochen, indem die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde. Im Innern des Pkws befand sich von außen gut einsehbar ein hochwertiger Laptop, den der Täter stahl. Am frühen Donnerstagmorgen (02.02.17), um 6.15 Uhr parkte ein 35-jähriger Ludwigshafener seinen blauen Dacia in der Bozener Straße. Um 9 Uhr stellte er fest, dass die Fahrerscheibe eingeschlagen wurde. Im Fahrzeuginnern befand sich ein Geldbeutel mit etwas Kleingeld sowie Bankkarten, die entwendet wurden. Der Geldbeutel wurde einsehbar im Seitenfach im Fahrzeuginnern verstaut.

Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf 4000 Euro. Bei allen Taten konnte der Täter unerkannt flüchten.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin keine Wertgegenstände jeglicher Art im Fahrzeuginnern zu verstauen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

