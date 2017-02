POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag (31.01.17, 18.30 Uhr) auf Mittwoch (01.02.17, 13.15 Uhr) versuchte eine unbekannte Person in ein Fotoladen in der Bismarckstraße einzubrechen. Mit einem Bohrer bohrte der Einbrecher die Schaufensterscheibe auf, gelangte aber nicht in das Fotogeschäft. Es blieb letztendlich bei einem Loch im Fenster. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbrecher während seiner Tat gestört wurde, und unerkannt flüchten konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

