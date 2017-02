POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter nutzten am 31.01.2017 gegen 11.45 Uhr die Unachtsamkeit einer 41-Jährigen aus und stahlen eine Handtasche aus deren Pkw. Zuvor hatte die Geschädigte ihren Pkw in der Kopernikusstraße geparkt, aber nicht verschlossen. Sie ließ ihren Pkw für kurze Zeit aus den Augen. Ihre Handtasche lag sichtbar im Auto. Der Polizei noch unbekannte Diebe nutzten die Gelegenheit, öffneten die Autotür und stahlen die Handtasche. In der Handtasche befand sich etwas Bargeld und andere Geldkarten. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände offensichtlich im Auto zurückzulassen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

