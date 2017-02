POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Keller

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr gelangten zwei Frauen unerlaubt in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße. Eine aufmerksame Bewohnerin des Hauses konnte die Einbrecherinnen dabei beobachten, wie sie einen Kellerraum betraten, indem sie das das Vorhängeschloss aufbrachen. Anschließend flüchteten beide. Ob Gegenstände aus dem Keller gestohlen wurden, muss noch ermittelt werden. Laut der Zeugin waren die Frauen ca. 20 und 40 Jahre alt. Sie hatten beide dunkle Haare und trugen schwarze Kleidung.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell