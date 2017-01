POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Verwaltungsgebäude Hauptfriedhof

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte hebelten in der Nacht von 28.01.2017 auf den 29.01.02017 die Haupteingangstür des Verwaltungsgebäudes des Hauptfriedhofs. Sie betraten alle Räume, öffneten gewaltsam Schränke und durchwühlten diese. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der selben Nacht versuchten Unbekannte die Eingangstür des Bestattungsunternehmens am Hauptfriedhof aufzubrechen. Dieser Versuch misslang.

Hat jemand in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Hauptfriedhof Beobachtungen gemacht? Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell