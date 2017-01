POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Gemeinsame Kontrolle von Stadt und Polizei

Ludwigshafen (ots) - Am 25.01.2017, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, führte die Polizei zusammen mit dem Gewerbeamt und dem Bauamt der Stadt Ludwigshafen mehrere Kontrollen durch. Insgesamt wurden 52 Personen kontrolliert. In einer illegalen Pension in der Josef-Huber-Straße wurde festgestellt, dass gegen brandschutzrechtliche Vorschriften verstoßen wurde. In einer illegalen Pension in der Behrensstraße wurde festgestellt, dass gegen brandschutzrechtliche und baurechtliche Vorschriften verstoßen wurde. Eine illegale Pension in der Amtsstraße wurde geschlossen wegen akuter brandschutzrechtlicher Verstöße. Zudem wurde auch dort gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen. Eine Bar in der Raiffeisenstraße wurde kontrolliert. Dort wurde ein Kellerraum aufgrund akuter brandschutzrechtlicher und baurechtlicher Verstöße verschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell