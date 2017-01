POL-PPRP: Ludwigshafen) - 17-Jähriger überfallen

Ludwigshafen (ots) - Gestern Abend, kurz nach 20 Uhr, wurde in der Forster Straße ein 17-Jahre alter Jugendlicher überfallen. Der junge Mann war kurz zuvor am Geldautomaten in der Maudacher Straße. Von dort begab er sich zu Fuß zu seiner Freundin in der Forster Straße. Als er dort das Gartentor öffnete, wurde er von einem Unbekannten angesprochen. Dieser hielt ihm eine Schusswaffe an den Kopf und forderte ihn auf, sein Geld herzugeben. Der Unbekannte schnappte sich zunächst das Mobiltelefon des 17-Jährigen (Samsung) und nahm dann den Geldbeutel, den der junge Mann aus seiner Jackentasche gezogen hatte. Anschließend rannte der Täter weg.

Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Mann, ca. 1,80 m groß, normale Figur, 17 - 20 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet, trug eine Kaputzenjacke.

Zeugenaufruf der Polizei! Wer hat gestern Abend in der Nähe des Geldautomaten in der Maudacher Straße oder in der Forster Straße Personen oder Fahrzeuge gesehen. Alle Hinwiese nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell