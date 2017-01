POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Baumarkt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 14.01.2017 gegen 20.00 Uhr und dem 23.01.2017 gegen 11.30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Oderstraße ein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch nicht fest, was alles gestohlen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell