POL-PPRP: In der Hektik alles vergessen

Ludwigshafen (ots) - In der Hektik vergessen seinen Zündschlüssel abzuziehen, hatte am 23.01.2017, um 13.40 Uhr, ein 44-Jähriger Ludwigshafener. Eine Politesse hatte während ihres Streifengangs in der Mundenheimer Straße einen VW Golf festgestellt, bei dem die Fahrerscheibe geöffnet war und der Autoschlüssel im Zündschloss steckte. Damit niemand das Auto unbefugt benutzten konnte, verständigte sie die Polizei. Doch wo steckte der Fahrzeughalter? Eine schwierige Frage, mit Raffinesse gelöst. Im Auto lagen viele Flyer eines Döner Imbiss in Bellheim und tatsächlich erreichten die Beamten dort den Sohn des Golffahrers. Der verständigte seinen Papa, welcher dann auch schnell zu seinem Wagen zurückkam. Erleichtert bedankte er sich bei den Polizisten. In der Hektik habe er alles vergessen, so seine Erklärung.

