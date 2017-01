POL-PPRP: Mann verletzt Frau

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Durch Hilferufe einer Frau wurde ein Anwohner in der Wredestraße heute Nacht, 23.01.2017, gegen 02.45 Uhr, auf einen Streit auf dem Parkplatz aufmerksam und informierte die Polizei. Eine 30-Jährige und ihr 25-jähriger Freund waren in der Nacht in Streit geraten. Dabei packte der Mann seine Freundin an den Haaren und zog sie daran auf den Boden. Die Frau erklärte den Beamten, dass sie große Angst vor ihrem Freund habe. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dem 25-Jährigen für die nächsten Tage jede Kontaktaufnahme zur Frau verboten.

