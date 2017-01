POL-PPRP: Verbotswidrig abgebogen und Laterne übersehen

Ludwigshafen (ots) - Ein 52-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag, den 21.01.17, kurz nach 15 Uhr, die Erich-Reimann-Straße und bog an der Einmündung zum Adlerdamm verbotswidrig nach links ab, um in Richtung B9 zu fahren. Nach eigenen Angaben übersah er hierbei auf Grund der tiefstehenden und blendenden Sonne eine Laterne, welche sich auf einem Grünstreifen zwischen beiden Richtungsfahrbahnen befindet und kollidierte mit dieser. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 7000EUR, wohingegen die Laterne Standfestigkeit bewies und lediglich kleinere Kratzer davontrug. Das Auto des Mannes war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell