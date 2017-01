POL-PPRP: Smartphone in Straßenbahn gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen

Sein Smartphone ließ ein 21-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gestern 19.01.2017, zwischen gegen 19.40 Uhr, in der Straßenbahn Linie 6 liegen, als er selbst an der Haltestelle im Hohen Weg ausstieg. Als er das Fehlen bemerkte und auf seinem Telefon anrief, war es bereits ausgeschaltet. Eine Nachschau in der Straßenbahn erbrachte keinen Erfolgt, das Handy war weg.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

