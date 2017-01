POL-PPRP: Taschendiebstahl - Rempeltrick

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen

Am 19.01.2017, gegen 20.30 Uhr, bemerkte ein 27-järhiger Ludwigshafener, das Fehlen seines Geldbeutels. Er hatte diesen nach seinen Einkäufen am Nachmittag in seine Jackentasche gesteckt. Als er das Fehlen bemerkte, erinnerte er sich an einen Vorfall gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt in der Industriestraße. Auf dem Weg zum Auto hatte ihn ein unbekannter Mann angerempelt. Wahrscheinlich war dies ein "Rempel-Trick" und der Unbekannte nutzte die Gelegenheit und zog den Geldbeutel aus der Jackentasche.

Der Unbekannte war ca. 35 Jahre alt, 1,80m groß und trug schwarze kurze Haare. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell