POL-PPRP: Jugendlicher überfallen

Weil er seine Straßenbahn verpasste, machte sich gestern Abend, 19.01.2017, gegen 19.10 Uhr, ein 16-Jähriger zu Fuß von der Haltestelle Heinrich-Ries-Halle auf den Heimweg. Von der Hohenzollernstraße in Richtung Schwalbenweg bemerkte er plötzlich fünf Jugendliche. Einer sprach ihn an und forderte ihn auf, stehen zu bleiben, was er aber nicht tat. Die Jugendlichen liefen ihm nach und holten ihn ein. Einer aus der Gruppe forderte ihn dann auf, seine Taschen zu öffnen, während ein anderer ihm eine silberfarbene Pistole vors Gesicht hielt. Glücklicherweise kam eine Passantin hinzu. Sie hörte die Hilferufe des 16-Järhigen. Die fünf Täter flüchteten darauf unerkannt. Von den Jugendlichen wissen wir derzeit, dass sie 16-17 Jahre alt und ca. 1,70 bis 1,75m groß waren.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise: Wem sind die fünf Jugendlichen gestern Abend im Bereich der Haltestelle Heinrich-Ries-Halle aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de.

