POL-PPRP: Auto aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Kriminalinspektion Ludwigshafen

Unbekannte versuchten erfolglos die Seitenscheibe eines VW Multivan, der in der Zeit von 15.01.17, 18 Uhr, bis 18.01.17, 05.30 Uhr, Am Fügenberg geparkt war, einzuschlagen. Nachdem dies misslang, hebelten sie die Seitenscheibe aus. Augenscheinlich wurden die Täter bei der Tat gestört. Entwendet wurde nichts.

Wer hat in der fraglichen Zeit in der Straße 2 "Am Fügenberg" verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell