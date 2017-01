POL-PPRP: Täterfestnahme nach Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 13.01.2017, um 21:45 Uhr, bemerkte ein Anwohner Licht in der ökumenischen Kindertagesstätte in der Hartmannstraße. Von den alarmierten Polizisten wurde ein Mann in der Teeküche des Kindergartens vorläufig festgenommen. Dieser hatte sich Zutritt in den Kindergarten verschafft und die Räume im Obergeschoss durchwühlt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46-jährigen Ludwigshafener, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Zum Zeitpunkt der vorläufigen Festnahme er unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Der 46-Jährige wurde am 14.01.2016 dem Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl. Mit der Anordnung von Meldeauflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.

