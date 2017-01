POL-PPRP: Einbruch in Grundschule

Ludwigshafen (ots) - Kriminalinspektion Ludwigshafen

Bereits im Zeitraum 21.12.2016 bis 09.01.2017 verschafften sich Unbekannte Zugang in die Grundschule in der Hilgundstraße. Im Flur und in einem Klassensaal verschmutzten die Täter die Wände, außerdem versuchten sie erfolglos einen Rollcontainer aufzubrechen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

