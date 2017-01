POL-PPRP: Raub auf Tabakautomatenbefüller

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr wurde ein Tabakautomatenbefüller von einer unbekannten männlichen Person auf dem Parkplatz des Altstadtplatzes in Ludwigshafen überfallen. Der 57-jährige Geschädigte war gerade dabei, Einnahmen eines Automaten in dem Tresor seines Fahrzeuges zu verstauen, als er zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Der Täter konnte mit mehreren tausend Euro Bargeld flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell