POL-PPRP: Zusammenstoß mit der Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Lt. Zeugenangaben wollte eine 83-jährige Frau - auf der Mannheimer Straße fahrend - bei Rotlicht die Straßenbahnschienen in Höhe der Semmelweisstraße überqueren, wobei es zu einem Frontalzusammenstoß mit der Straßenbahn kam. Durch die Kollision prallte das Fahrzeug der Frau ab und drehte sich mehrmals um die eigene Achse. Die Fahrzeugführerin als auch die Straßenbahnfahrerin erlitten hierbei Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die zirka 100 Fahrgäste in der Straßenbahn wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell