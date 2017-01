POL-PPRP: Tageswohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, 06.01.2017, kam es zwischen 16:45 und 21 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Alois-Hildenbrand-Straße. Unbekannte Täter drangen über die Terrassentür in das Haus ein und entwendeten Schmuck. Der verursachte Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigshafen zu melden (0621 - 963 2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de) .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell