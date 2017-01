POL-PPRP: Autos beschädigt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 31.12.2016, bis zum 04.01.2017, wurden insgesamt vier geparkte Autos in der Windthorststraße beschädigt. In allen Fällen wurde die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Ein weitere PKW wurde am 04.01.2017 zwischen 00:30 und 10:00 Uhr im Brüsseler Ring beschädigt. In diesem Fall wurde ein Kratzer auf der Motorhaube hinterlassen und ein Außenspiegel abgetreten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

