POL-PPRP: Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen (ots) - Auf einem Stellplatz der obersten Parkebene im Parkhaus des Rathauscenters wurde gestern (03.01.2017) in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr ein dort geparkter Peugeot 308 beschädigt. Unbekannte haben das Fahrzeug vom linken Kotflügel bis zur Fahrertür vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr (03.01.2017) wurden im Maler-Müller-Weg an einem Fiat Ducato die Gläser der vorderen Scheinwerfer beschädigt. Als der Halter an sein Fahrzeug kam, rannten plötzlich mehrere Kinder weg. Im Schwalbenweg wurde in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14 Uhr (03.01.2017) ein Chrysler abgestellt. Als der Besitzer an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er auf der Beifahrerseite eine 1,5 Meter lange Kratzspur fest. Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt in allen drei Fällen die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell