POL-PPRP: Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitag (30.12.2016, 14 Uhr) und Sonntag (02.01.2017, 10.30 Uhr) haben Unbekannte die Seitenscheibe eines abgestellten Pkw in der Wörthstraße eingeschlagen und eine auf dem Beifahrersitz abgelegte, leere Sporttasche entwendet. In der Hintergasse haben Unbekannte vermutlich in der Silvesternacht (Tatzeit 31.12.2016, 14.30 Uhr bis 01.01.2017, 14.13 Uhr) die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen und einen Schlüsselbund entwendet. Über Notruf wurde gestern Morgen (01.01.2017, 09.15 Uhr) der Polizei mitgeteilt, dass in der Fürstenstraße ein dunkel gekleideter Mann mit dunklem Teint sich an einem geparkten Seat zu schaffen machen würde. Die Streife stellte beim Eintreffen fest, dass die hintere, rechte Seitenscheibe eingeschlagen war. Ein goldfarbener LPG Adapter wurde entwendet; eine im Fahrzeug deponierte Tasche wurden durchwühlt. Trotz intensiver Nahbereichsfahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. In der Weißenburger Straße wurde am Neujahrsmorgen (Tatzeit 01.01.2017, 04.30 Uhr bis 10.35 Uhr) an einem abgestellten Pkw vermutlich mit einem Stein ebenfalls die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und eine darin befindliche Babytasche sowie das Handschuhfach durchwühlt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

