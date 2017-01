POL-PPRP: Raub von Bargeld

Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Neujahrsmorgen kam es gegen 07:45 Uhr im Bereich des Goerdeler-Platzes in Ludwigshafen zu einem Raub. Der Geschädigte besuchte zuvor eine Gaststätte in der Seilerstraße und war fußläufig in Richtung Goerdeler-Platz unterwegs. Etwa auf Höhe einer dortigen Bäckerei wurde er von zwei bis drei unbekannten Tätern attackiert und erlitt dabei durch Schläge und Tritte schwere Gesichtsverletzungen. Dadurch verlor er auch kurzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass ihm Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet wurde. Der Geschädigte wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Täter konnten lediglich als Mitte 20 Jahre und südländischer Herkunft beschrieben werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen. Tel.: 0621/963-2222

