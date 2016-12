POL-PPRP: Unfallflucht, falsche Visitenkarte

Ludwigshafen (ots) - Am 29.12.2016 zwischen 10:00 und 10:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen die Stoßstange eines geparkten Mercedes. An der beschädigten Stoßstange wurde blauer Lackabrieb festgestellt. Der 49-jährige Fahrer des Mercedes bemerkte bei der Begutachtung des Schadens, dass eine Visitenkarte am Heckscheibenwischer angebracht war. Die auf der Visitenkarte genannte Dame hatte nachweislich allerdings nichts mit dem Unfall zu tun und konnte sich nicht erklären, wie ihre Karte an den PKW gekommen ist. Möglicherweise wollte der flüchtige Unfallverursacher gegenüber möglicher Zeugen den Eindruck erwecken, dass er sich um eine Schadensregulierung bemüht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

