POL-PPRP: Diebstahl aus PKW

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum 28.12.2016 die Seitenscheibe eines geparkten Citroen in der Straße Am Maudacher Schloss ein und stahlen einen Geldbeutel aus der Mittelkonsole. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell