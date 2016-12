POL-PPRP: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Stadt

Ludwigshafen (ots) - Am 27.12.2016, in der Zeit von 18:00 bis 23:00 Uhr, wurden Personen und Gaststättenkontrollen von Polizei und Gewerbeamt im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei wurden zwei illegale Pensionen in der Bgm.-Trupp-Straße und zwei Verstöße gegen brandschutzrechtliche Bestimmungen festgestellt. Von insgesamt 25 kontrollierten Personen waren 5 Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Gegen einen 28-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell