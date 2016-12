POL-PPRP: Brand im Bereich eines Elektroherdes ausgelöst

Ludwigshafen (ots) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Heiligabend in Speyer West, haben Ermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen den Brandort untersucht.

Ein technischer Defekt wird derzeit als Brandursache ausgeschlossen.

Der Brand wurde im Bereich eines Elektroherdes in der Küche ausgelöst. Eine eingeschaltete Herdplatte dürfte die Ursache für das Feuer gewesen sein.

