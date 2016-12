POL-PPRP: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Sachbeschädigung an - und Diebstahl aus Pkw

Ludwigshafen/Rhein (ots) - Am Freitagabend wurde ein PKW, welcher ordnungsgemäß am Fahrbandrand vor der evangelischen Jugendfreizeitstätte in der Sachsenstraße geparkt war, durch Unbekannte Täter angegangen. Der Eigentümer fand seinen PKW mit heruntergelassener Scheibe und durchwühltem Handschuhfach mitten auf der Straße an der Abstellörtlichkeit vor. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass sowohl die beiden Vorderreifen aufgeschlitzt und der rechte Außenspiegel abgetreten, als auch ein mobiles Navigationsgerät aus dem PKW entwendet worden waren. Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich über das Beifahrerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in der Beethovenstraße unter der Telefonnummer 0621-9632122 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell