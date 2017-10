POL-PDLU: Speyer- Traktor contra Sattelzug (52-0910)

Speyer (ots) -

09.10.2017, 19.48 Uhr Fünf Leichtverletzte und 450.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Heinkelstraße / "Am neuen Rheinhafen". Der 49-jährige Fahrer eines Traktors wollte von der Straße "Am neuen Rheinhafen" in die Heinkelstraße einbiegen und hat dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Sattelzuges mit Auflieger missachtet. Auf dem Anhänger des Traktors befanden sich 46 Erntehelfer. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie drei Erntehelfer leicht verletzt. Der Traktor zerbrach aufgrund der Wucht des Aufpralls in zwei Teile, die Deichsel des Anhängers wurde verbogen. Der Traktor wurde durch einen Abschleppdienst mittels Kran geborgen. Die Zugmaschine war im Bereich der Fahrzeugfront vollständig deformiert und wurde ebenfalls abgeschleppt. Vier Verletzten wurden zwecks weiterer Abklärung in die Speyer Krankenhäuser verbracht, alle Personen wurden noch am Abend entlassen. Die restlichen Erntehelfer wurden nach entsprechender Veranlassung durch den Landwirt mittels neuen Gespanns abgeholt. Während der Unfallaufnahme und bis zur Räumung der Unfallstelle war die Heinkelstraße bis 23:20 Uhr voll gesperrt. (pr)

