POL-PDLU: Speyer- Versuchter Raub (01-0910)

Speyer (ots) -

09.10.2017, 01.30 Uhr Kurz vor Schließung des Lokals "Puzzle" in der Stuhlbrudergasse trat der letzte im Lokal befindliche Gast an die Bedienung heran, warf sie auf den Boden und kniete sich auf sie. Er schrie sie an und forderte Geld. Daraufhin hat die 56-jährige Bedienung laut um Hilfe gerufen, worauf der Unbekannte von ihr ab lies und ohne Beute flüchtete. Sie konnte den Mann wie folgt beschreiben: 25-30 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, braune kurze nach vorne gekämmte Haare, buschiger Oberlippenbart, trug blaue Jeans und blaue Steppjacke, sprach Deutsch mit vermutlich polnischem Akzent. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell