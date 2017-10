POL-PDLU: Speyer- Porsche überschlägt sich (14-0810)

Speyer (ots) -

08.10.2017, 05.46 Uhr Ein 44-jähriger Porsche Fahrer fuhr von der B 39 an der Anschlussstelle Vogelgesang ab und wollte am Ende der Abfahrt nach rechts in den Closweg abbiegen. Dabei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in der Böschung auf der gegenüber liegenden Straßenseite auf dem Dach zum Liegen. Er stieg eigenständig aus dem Fahrzeug aus. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert und hatte eine Platzwunde am Kopf. Ein Alkoholtest lehnte er ab. Er wurde durch das hinzugerufene DRK versorgt und musste zunächst nicht ins Krankenhaus verbracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Schaden: 30.000 Euro

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell