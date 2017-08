POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit 1,85 Promille

Schifferstadt (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 11:00 Uhr ereignete sich in der Lillengasse ein Unfall, bei dem ein Mercedes die offen stehende Tür eines geparkten Peugeots streifte und dadurch so beschädigte, dass sie sich nicht mehr schließen ließ. Die Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch der vom 64-jährigen Mercedes-Fahrer ausging. Da der Atemalkoholtest einen Wert von 1,85 Promille ergab, musste der Mann zur Dienststelle mitkommen, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrzeugschlüssel sind sichergestellt worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem wird die Führerscheinstelle über diesen Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell