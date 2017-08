POL-PDLU: Speyer - Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen (45-0708)

Speyer (ots) -

07.08.2017, 13.30 Uhr Opfer eines Geldbeuteldiebstahls wurde eine 52-jährige Frau vor dem Kaufland in der Auestraße. Sie schaute sich vor dem Markt ausgestellte Blumen an. Dafür legte sie kurzzeitig ihre Tasche in ihren Einkaufswagen. In einem unbeaufsichtigten Moment wurde durch den oder die Täter daraus ihr Geldbeutel entwendet. Es handelt sich um einen rot-weißen Stoffgeldbeutel mit buntem Blumenaufdruck. Inhalt: diverse Ausweispapiere und 150 Euro Bargeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell